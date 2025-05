Visite musicale Au rythme des toiles – Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet Toul, 6 juin 2025 18:00, Toul.

Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2025-06-06 18:00:00

fin : 2025-07-11 19:00:00

Date(s) :

2025-06-06

2025-07-11

2025-09-11

Entrez dans le monde de Lucien Quintard, peintre lorrain du XIXe siècle.

Mais cette fois, tendez l’oreille … car ses tableaux prennent voix. Portés par une musique de son temps, les paysages vibrent, les ciels frissonnent, les arbres chuchotent.

Après quelques mots, laissez-vous transporter dans les tableaux, où chaque note révèle une nuance cachée de la toile.

Une visite pour voir la peinture autrement, une invitation à écouter ce que les tableaux ont à vous dire.

Inscription au préalable auprès du musée nombre de places limité

GratuitTout public

0 .

Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet 25 rue Gouvion Saint-Cyr

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 13 38 musee@mairie-toul.fr

English :

Enter the world of Lucien Quintard, a 19th-century painter from Lorraine.

But this time, listen carefully… for his paintings take on a voice. Carried by the music of his time, the landscapes vibrate, the skies quiver, the trees whisper.

After a few words, let yourself be transported into the paintings, where each note reveals a hidden nuance of the canvas.

A visit to see painting differently, an invitation to listen to what the paintings have to say.

Please register in advance with the museum places are limited

Free

German :

Treten Sie ein in die Welt von Lucien Quintard, einem lothringischen Maler des 19. Jahrhunderts.

Jahrhunderts. Aber diesmal sollten Sie Ihre Ohren spitzen … denn seine Bilder nehmen eine Stimme an. Getragen von der Musik seiner Zeit, vibrieren die Landschaften, schauert der Himmel und flüstern die Bäume.

Lassen Sie sich nach einigen Worten in die Gemälde entführen, wo jede Note eine verborgene Nuance der Leinwand enthüllt.

Ein Besuch, um die Malerei anders zu sehen, eine Einladung, dem zu lauschen, was die Bilder Ihnen zu sagen haben.

Vorherige Anmeldung beim Museum begrenzte Anzahl an Plätzen

Kostenlos

Italiano :

Entrate nel mondo di Lucien Quintard, pittore lorenese del XIX secolo.

Ma questa volta ascoltate attentamente… perché i suoi quadri prendono voce. Trasportati dalla musica del suo tempo, i paesaggi vibrano, i cieli formicolano e gli alberi sussurrano.

Dopo qualche parola, lasciatevi trasportare nei dipinti, dove ogni nota rivela una sfumatura nascosta della tela.

Una visita per vedere la pittura sotto una luce diversa, un invito ad ascoltare ciò che i dipinti hanno da dirvi.

Iscrizione preventiva al museo numero di posti limitato

Gratuito

Espanol :

Entre en el mundo de Lucien Quintard, pintor lorenés del siglo XIX.

Pero esta vez, escuche con atención… porque sus cuadros cobran voz. Llevados por la música de su época, los paisajes vibran, los cielos hormiguean y los árboles susurran.

Tras unas palabras, déjese transportar al interior de los cuadros, donde cada nota revela un matiz oculto del lienzo.

Una visita para ver la pintura bajo otra luz, una invitación a escuchar lo que los cuadros tienen que decirle.

Inscripción previa en el museo número de plazas limitado

Gratis

