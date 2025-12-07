Visite musicale dans l’exposition Carole Benzaken au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Visite musicale dans l’exposition Carole Benzaken au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

4 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

Fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Visite à une voix et un instrument

Les musées du Mans et le Conservatoire à Rayonnement Départemental poursuivent leur collaboration et vous proposent un nouveau format de visite pour découvrir les expositions temporaires. Cette déambulation musicale sera menée au musée de Tessé par la commissaire de l’exposition et un artiste musicien, l’occasion de croiser les approches et de porter un regard sensible sur les œuvres. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

A visit for one voice and one instrument

German :

Besuch mit einer Stimme und einem Instrument

Italiano :

Una visita con una sola voce e un solo strumento

Espanol :

Una visita con una voz y un instrumento

