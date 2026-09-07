Visite musicale de la chapelle du collège Salinis, Hôtel de ville – Théâtre d’Auch, Auch

Informations pratiques

Visite musicale de la chapelle du collège Salinis Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel de ville – Théâtre d’Auch Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

L’école de musique s’associe une nouvelle fois au Pays d’art et d’histoire pour proposer une visite musicale originale. Cette année, le public est invité à redécouvrir la chapelle Saint-Ignace du collège Salinis, ancien collège des Jésuites. Après une présentation historique assurée par un guide-conférencier, les flûtistes de l’école de musique feront résonner ce lieu emblématique à travers plusieurs interprétations, offrant une découverte sensible où patrimoine et musique dialoguent harmonieusement.

Hôtel de ville – Théâtre d’Auch Place de la Libération, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562616600 http://www.mairie-auch.fr Sur la place de la Libération, l’hôtel de Ville (inscrit au titre des Monuments historiques le 30/05/1947), construit à l’initiative de l’Intendant d’Etigny et inauguré en 1777, abrite un charmant petit théâtre à l’italienne, dont la décoration fut financée sur ses deniers personnels. La salle des Illustres rassemble les portraits des gersois qui se sont, comme son nom l’indique, illustrés au cours des siècles, principalement dans les métiers des armes, la magistrature, la politique, la médeciné ou les belles lettres. Accès pour personnes à mobilité réduite sur les façades latérales et arrière (interphone).

L’école de musique s’associe de nouveau au Pays d’art et d’histoire pour proposer une visite musicale. Cette année elle amènera le public à découvrir la salle des Illustres située dans l’hôtel de à à…

©Grand Auch Cœur de Gascogne