Visite musicale de la chapelle Salinis Place Salinis Auch samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous devant l’entrée du collège.

Le quintet de flûtistes de l’école de musique d’Auch s’associe au Pays d’art et d’histoire pour proposer, pour la première fois, une visite musicale.

Un préambule musical est proposé dans la cour d’honneur du collège Salinis, qui se laisse découvrir au son de la musique classique.

Le public est ensuite invité à suivre le guide jusqu’à la chapelle Salinis, pour tout savoir de ce site incontournable de la haute ville, avant de profiter de l’excellente acoustique des lieux au son des flûtes traversières.

Rendez-vous : place Salinis, devant l’entrée du collège

Place Salinis Place Salinis, 32000 Auch Auch 32000 Jambes Gers Occitanie La place Salinis est la place de la cathédrale d’Auch.

