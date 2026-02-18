Visite musicale de l’exposition de Liudmila Colon Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Visite musicale de l’exposition de Liudmila Colon

Médiathèque de Morez
10 quai Jobez
Hauts de Bienne
Jura

11 mars 2026, 16:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Venez découvrir l'exposition de peintures de Liudmila Colon de façon privilégiée vous serez accompagnés par les élèves pianistes, violonistes et guitaristes de l'école de musique d'Arcade, et par l'artiste dans votre déambulation autour des oeuvres de l'artiste.

Gratuit.

Médiathèque de Morez
10 quai Jobez
Hauts de Bienne
39400 Jura
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 84 33 38 92
mediatheque@arcade-cchj.fr

