Visite musicale de l’exposition de Liudmila Colon Médiathèque de Morez Hauts de Bienne
Médiathèque de Morez 10 quai Jobez Hauts de Bienne Jura
Début : 2026-03-11 16:00:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Venez découvrir l’exposition de peintures de Liudmila Colon de façon privilégiée vous serez accompagnés par les élèves pianistes, violonistes et guitaristes de l’école de musique d’Arcade, et par l’artiste dans votre déambulation autour des oeuvres de l’artiste.
Gratuit. .
Médiathèque de Morez 10 quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr
