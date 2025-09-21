Visite musicale des Charmettes Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Visite musicale des Charmettes Dimanche 21 septembre, 10h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Avec Ascolta, trio vocal de chants italiens a cappella

À l’occasion des Journées du patrimoine et du matrimoine, nous vous proposons une visite musicale. Marchez sur les traces de Jean-Jacques Rousseau en compagnie d’une médiatrice, et découvrez l’histoire des Charmettes tout en vous laissant envoûter par les chants a cappella du trio Ascolta. Un voyage immobile, historique, joyeux, parfois nostalgique et frissonnant, dans ce lieu si cher au cœur du philosophe, et propice à l’écoute et à la contemplation.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 39 44 http://musees.chambery.fr/ http://www.chambery.fr/musees Jean-Jacques Rousseau séjourne dans le vallon des Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742. Composé d'une maison et d'un site naturel préservé, ce lieu incarne la formation de la personnalité de l'un des plus grands écrivains de langue française du siècle des Lumières. Parc de stationnement sur place. Parking en bas du vallon.

Didier Gourbin / Musées de la Ville de Chambéry