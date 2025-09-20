Visite musicale des réservoirs à eau du Huchon Réservoirs d’eau du Huchon Roubaix

Ouverture des réservations le 1er septembre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Héritage d’un temps où l’eau soutenait l’élan industriel, les quatre réservoirs du boulevard Lacordaire ont été édifiés entre 1885 et 1930 pour alimenter Roubaix et Tourcoing. Ce site, désormais inscrit au titre des Monuments historiques, révèle un certain pan du patrimoine industriel local.

L’association La Chapelle des Flandres y donnera, pour l’occasion, des concerts contés par le chœur Cœli et Terra. Des clefs d’écoute seront proposées durant chaque concert, pour contextualiser la musique donnée à entendre.

