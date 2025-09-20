Visite musicale des réservoirs à eau du Huchon Roubaix

6 Boulevard Lacordaire Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Héritage d’un temps où l’eau soutenait l’élan industriel, les quatre réservoirs du boulevard Lacordaire ont été édifiés entre 1885 et 1930 pour alimenter Roubaix et Tourcoing. Ce site, désormais inscrit au titre des Monuments historiques, révèle un certain pan du patrimoine industriel local.

L’association La Chapelle des Flandres y donnera, pour l’occasion, des concerts contés par le chœur Cœli et Terra. Des clefs d’écoute seront proposées durant chaque concert, pour contextualiser la musique donnée à entendre.

English :

A legacy of a time when water was the lifeblood of industry, the four reservoirs on boulevard Lacordaire were built between 1885 and 1930 to supply water to Roubaix and Tourcoing. The site, now listed as a Monument Historique, reveals a part of the local industrial heritage.

The association La Chapelle des Flandres will be giving a series of storytelling concerts featuring the choir C?li et Terra. Listening keys will be provided during each concert, to help contextualize the music being performed.

German :

Die vier Wasserspeicher am Boulevard Lacordaire wurden zwischen 1885 und 1930 erbaut, um Roubaix und Tourcoing mit Wasser zu versorgen. Sie sind ein Erbe aus einer Zeit, in der Wasser den industriellen Aufschwung unterstützte. Die Anlage steht heute unter Denkmalschutz und zeigt einen Teil des lokalen Industrieerbes.

Der Verein La Chapelle des Flandres veranstaltet dort Konzerte, die vom Chor C?li et Terra erzählt werden. Während jedes Konzerts werden Hörschlüssel angeboten, um die Musik zu kontextualisieren.

Italiano :

Retaggio di un’epoca in cui l’acqua era la linfa vitale dell’industria, i quattro serbatoi di Boulevard Lacordaire furono costruiti tra il 1885 e il 1930 per rifornire d’acqua Roubaix e Tourcoing. Questo sito, oggi classificato come Monumento Storico, rivela un aspetto del patrimonio industriale locale.

L’associazione La Chapelle des Flandres terrà una serie di concerti nel sito, eseguiti dal coro C?li et Terra. Durante ogni concerto verranno fornite chiavi di ascolto per contestualizzare la musica.

Espanol :

Herencia de una época en la que el agua era la savia de la industria, los cuatro embalses del Boulevard Lacordaire se construyeron entre 1885 y 1930 para abastecer de agua a Roubaix y Tourcoing. El emplazamiento, declarado Monumento Histórico, revela una parte del patrimonio industrial local.

La asociación La Chapelle des Flandres ofrecerá una serie de conciertos en el lugar, interpretados por el coro C’li et Terra. Durante cada concierto se facilitarán claves de escucha para contextualizar la música.

