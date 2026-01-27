Visite musicale « Destination Dumas ! » Musée des Plans-Reliefs Paris
Dimanche 8 mars 2026 à 15h00 et à 16h30
Des Trois mousquetaires au Comte
de Monte Cristo, venez revivre les aventures des héros d’Alexandre Dumas au
musée des Plans-Reliefs : une balade ponctuée d’extraits de romans et
accompagnée en musique au violoncelle grâce à la compagnie Les Allumettes
associées. Le tout devant les plans-reliefs des villes et sites
qu’Alexandre Dumas choisit comme décor pour les aventures de ses célèbres
personnages.
De d’Artagnan à Belle-Ile-en-Mer au masque de Fer enfermé aux îles de Lérins en
passant par Edmond Dantès prisonnier au Château d’If, une visite haute en couleurs
et en musique vous attend au musée !
À partir de 7 ans.
Une visite proposée par Les
Allumettes associées : Nina Guérif (conteuse) et Laura Meilland
(violoncelliste).
Dans le cadre de la Semaine de
la langue française et de la francophonie.
gratuit sous condition
Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée (achat en ligne ou sur place à la billetterie du musée de l’Armée – billet gratuit pour les moins de 18 ans).
Réservation via formulaire d’inscription.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Hôtel national des Invalides – 4e étageParis
