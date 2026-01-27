Dimanche 8 mars 2026 à 15h00 et à 16h30

Des Trois mousquetaires au Comte

de Monte Cristo, venez revivre les aventures des héros d’Alexandre Dumas au

musée des Plans-Reliefs : une balade ponctuée d’extraits de romans et

accompagnée en musique au violoncelle grâce à la compagnie Les Allumettes

associées. Le tout devant les plans-reliefs des villes et sites

qu’Alexandre Dumas choisit comme décor pour les aventures de ses célèbres

personnages.

De d’Artagnan à Belle-Ile-en-Mer au masque de Fer enfermé aux îles de Lérins en

passant par Edmond Dantès prisonnier au Château d’If, une visite haute en couleurs

et en musique vous attend au musée !

À partir de 7 ans.

Une visite proposée par Les

Allumettes associées : Nina Guérif (conteuse) et Laura Meilland

(violoncelliste).

Dans le cadre de la Semaine de

la langue française et de la francophonie.

Le dimanche 08 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit sous condition

Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée (achat en ligne ou sur place à la billetterie du musée de l’Armée – billet gratuit pour les moins de 18 ans).

Réservation via formulaire d’inscription.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Hôtel national des Invalides – 4e étageParis

