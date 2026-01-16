Visite mystère au Château Départ devant le château, côté fontaine Bagnoles de l’Orne Normandie

Visite mystère au Château

Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

2026-04-24

Mystère et boule de gomme au Château de la Roche Bagnoles !

Oserez-vous vous aventurer dans une visite pleine de mystère, sans savoir ce qui vous attend précisément ?

Nous invitons les curieux et audacieux à rejoindre cette expérience ludique à travers une succession d’ateliers participatifs, créatifs et sensoriels où tout est à découvrir, mais rien n’est encore révélé !

Munis de votre crayon, de vos jumelles et de votre pastel, cette visite secrète du Château de la Roche Bagnoles et de son arboretum exceptionnel vous plongera dans un mélange de surprises, de partage et d’enchantement, au cœur d’un patrimoine remarquable.

Chut ! On vous en dit déjà trop… À vous de découvrir le reste !

Pratique

– Minimum 4 personnes, maximum 15 personnes.

– Point de rendez-vous château de la roche bagnoles côté fontaine pour le début de la visite.

– Durée 2h00.

– Accessibilité présence d’escaliers à monter et descendre durant la visite

– Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même. .

Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l'Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

