Visite mystère – Belfort, 14 juin 2025 15:00, Belfort.

Territoire de Belfort

Visite mystère Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 15:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Testez un nouveau concept une visite mystère pour une destination inconnue !

Nul doute que cette visite en particulier vous surprendra et ne vous laissera pas indifférent. Venez à 2 c’est mieux, voire indispensable et laissez vous guider.

Pour que le mystère reste entier, le thème ne sera révélé aux participants qu’une fois arrivés au point de rendez-vous dans le coeur historique de Belfort.

Visites non échangeables, non remboursables. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

English : Visite mystère

German : Visite mystère

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite mystère Belfort a été mis à jour le 2025-05-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)