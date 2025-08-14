Visite mystère (thème 7) Belfort

Visite mystère (thème 7) Belfort jeudi 14 août 2025.

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-14 16:00:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Testez un nouveau concept une visite mystère pour une destination inconnue ! De notre cas, cela se passe toujours à Belfort. Pas de programme, juste des dates à réserver. La guide vous propose un voyage historique et culturel et vous emmène à la découverte de monuments, de lieux, de personnages…qui ont marqués l’histoire de la ville.

Pour que le mystère reste entier, le thème ne sera révélé aux participants qu’une fois arrivés au point de rendez-vous (révélé lors de l’inscription)

Visites non échangeables, non remboursables. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

