Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont

Étretat Seine-Maritime

Début : 2026-01-03 15:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31

Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la craie et du silex, de la formation des arches et aiguilles… Observation des oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer.

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur l’arche et l’aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective exceptionnelle sur la côte d’Albâtre, traversée d’un tunnel dans la falaise jusque sur la plage de galets…

Public à partir de 6 ans

Distance parcourue 3 km

Durée 2h

Prévoir jumelles, bonnes chaussures et tenue vestimentaire adaptée à la météo.

Réservation par mail cyriaque@natterra.fr ou par téléphone 06 82 77 87 55

Nombre de places limité (8 max) .

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 77 87 55 cyriaque@natterra.fr

