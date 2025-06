Visite naturaliste des falaises Falaise d’Aval ou d’Amont Étretat 6 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Visite naturaliste des falaises Falaise d’Aval ou d’Amont Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la craie et du silex, de la formation des arches et aiguilles… Observation des oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer.

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur l’arche et l’aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective exceptionnelle sur la côte d’Albâtre, traversée d’un tunnel dans la falaise jusque sur la plage de galets…

Public à partir de 6 ans

Distance parcourue 3 km

Durée 2h

Prévoir jumelles, bonnes chaussures et tenue vestimentaire adaptée à la météo.

Réservation par mail cyriaque@natterra.fr ou par téléphone 06 82 77 87 55

Nombre de places limité (8 max)

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 77 87 55 cyriaque@natterra.fr

English : Visite naturaliste des falaises Falaise d’Aval ou d’Amont

Nature walk to discover the history of the cliffs, the origin of chalk and flint, the formation of arches and needles? Observation of cliff birds and recognition of seaside plants.

Complete naturalistic exploration of the cliffs. Access to the viewpoint of the arch and the needle, descent into the rock face, exceptional view of the Côte d’Albâtre, through a tunnel in the cliff to the pebble beach…

Public: 6 years and over

Distance covered: 3 km

Duration: 2 hours

Bring binoculars, good shoes and weather-appropriate clothing.

Reservations by e-mail: cyriaque@natterra.fr or by telephone: 06 82 77 87 55

Limited number of places (8 max)

German :

Naturkundlicher Spaziergang zur Entdeckung der Geschichte der Klippen, der Herkunft der Kreide und des Feuersteins, der Entstehung von Bögen und Nadeln Beobachtung von Vögeln auf den Klippen und Erkennung von Pflanzen der Meeresküste.

Vollständige naturkundliche Erkundung der Klippen. Zugang zum Aussichtspunkt auf den Bogen und die Nadel, Abstieg in die Felswand, außergewöhnliche Perspektive auf die Alabasterküste, Durchquerung eines Tunnels in den Klippen bis zum Kieselstrand…

Zielgruppe: ab 6 Jahren

Zurückgelegte Strecke: 3 km

Dauer: 2 Std

Fernglas, gute Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen.

Reservierung per E-Mail: cyriaque@natterra.fr oder telefonisch: 06 82 77 87 55

Begrenzte Anzahl an Plätzen (max. 8)

Italiano :

Una passeggiata naturalistica per scoprire la storia delle scogliere, l’origine del gesso e della selce, la formazione di archi e aghi? Osservazione degli uccelli delle scogliere e riconoscimento delle piante marine.

Esplorazione naturalistica completa delle scogliere. Accesso al punto di vista dell’arco e dell’ago, discesa nella parete rocciosa, vista eccezionale sulla Côte d’Albâtre, attraversamento di un tunnel nella scogliera fino alla spiaggia di ciottoli…

Pubblico: a partire da 6 anni

Distanza percorsa: 3 km

Durata: 2 ore

Portare un binocolo, buone scarpe e abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche.

Prenotazioni via e-mail: cyriaque@natterra.fr o per telefono: 06 82 77 87 55

Numero limitato di posti (8 max)

Espanol :

Un paseo por la naturaleza para descubrir la historia de los acantilados, el origen de la creta y el sílex, la formación de arcos y agujas.. Observación de las aves de los acantilados y reconocimiento de las plantas marinas.

Exploración naturalista completa de los acantilados. Acceso al mirador del arco y la aguja, descenso a la pared rocosa, vista excepcional de la Côte d’Albâtre, travesía de un túnel en el acantilado hasta la playa de guijarros…

Público: a partir de 6 años

Distancia recorrida: 3 km

Duración: 2 horas

Llevar prismáticos, buen calzado y ropa adecuada para el tiempo.

Reservas por correo electrónico: cyriaque@natterra.fr o por teléfono: 06 82 77 87 55

Número limitado de plazas (8 como máximo)

