Visite naturaliste En piste ! Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët
Visite naturaliste En piste ! Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët jeudi 30 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Visite naturaliste En piste !
Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 11:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Suivez les traces laissées par ces animaux mystérieux et découvrez leur mode de vie. Une expérience ludique et enrichissante pour les petits naturalistes en quête d’exploration.
Jeu de piste dans le verger de Saint-Maurice pour les enfants de 6–12 ans.
Sur réservation. .
Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51
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English : Visite naturaliste En piste !
L’événement Visite naturaliste En piste ! Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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