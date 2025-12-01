Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat
Falaise d’Aval Étretat Seine-Maritime
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Accompagné d’un guide naturaliste, vous observez la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en passant dans les falaises. Les enfants s’amuseront à mieux connaître en cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les réponses à leurs questions sur les richesses naturelles d’Etretat.
Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille (à partir de 3 ans).
Prévoir une lampe de poche, des bottes et une tenue vestimentaire adaptée à la météo.
Durée de la sortie 1h30
Distance parcourue 3 km
Réservation par mail cyriaque@natterra.fr ou par téléphone 06 82 77 87 55 .
