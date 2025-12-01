Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat

Falaise d’Aval Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Accompagné d’un guide naturaliste, vous observez la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en passant dans les falaises. Les enfants s’amuseront à mieux connaître en cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les réponses à leurs questions sur les richesses naturelles d’Etretat.

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille (à partir de 3 ans).

Prévoir une lampe de poche, des bottes et une tenue vestimentaire adaptée à la météo.

Durée de la sortie 1h30

Distance parcourue 3 km

Réservation par mail cyriaque@natterra.fr ou par téléphone 06 82 77 87 55 .

Falaise d’Aval Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 77 87 55 cyriaque@natterra.fr

English : Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat

L’événement Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie