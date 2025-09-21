Visite nature en kayak Maison de l’eau Heuilley-sur-Saône

Visite nature en kayak Maison de l’eau Heuilley-sur-Saône dimanche 21 septembre 2025.

Visite nature en kayak Dimanche 21 septembre, 09h30 Maison de l’eau Côte-d’Or

Réservation conseillée | Tarif de location des kayaks : 8 € | Enfants de moins de 12 ans : 4 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la faune et la flore en vous laissant guider par Bénédicte sur le cours d’eau l’Ognon lors d’une visite en kayak au départ de Heuilley-sur-Saône.

De nombreuses surprises vous attendent.

Maison de l’eau 1 rue Verpillère, 21270 Heuilley-sur-Saône Heuilley-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@capvaldesaone-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 37 34 46 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la faune et la flore en vous laissant guider par Bénédicte sur le cours d’eau l’Ognon lors d’une visite en kayak au départ de De vous…

© Office de tourisme Cap Val de Saône