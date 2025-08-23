Visite nature guidée du Bois des Naix Rue de l’Isère Romans-sur-Isère

Visite nature guidée du Bois des Naix

Rue de l’Isère Départ du début du Chemin des Boeufs (côté Pont Neuf) Romans-sur-Isère Drôme

Du cénotaphe de Delay d’Agier, bienfaiteur de Bourg-de-Péage, à la sculpture du Cerf de Toros, flânez dans ce véritable écrin de verdure le long de l’Isère. Histoire, botanique et légendes seront au rendez-vous de cette balade dans le bois des Naix.

Rue de l’Isère Départ du début du Chemin des Boeufs (côté Pont Neuf) Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com

English :

From the cenotaph of Delay d?Agier, benefactor of Bourg-de-Péage, to the sculpture of the Cerf de Toros, stroll through this verdant setting along the Isère. History, botany and legends are all part of this walk through the Bois des Naix.

German :

Vom Kenotaph von Delay d’Agier, dem Wohltäter von Bourg-de-Péage, bis zur Skulptur des Hirschs von Toros können Sie durch diese grüne Oase entlang der Isère schlendern. Geschichte, Botanik und Legenden werden Ihnen bei diesem Spaziergang durch den Bois des Naix begegnen.

Italiano :

Dal cenotafio di Delay d’Agier, benefattore di Bourg-de-Péage, alla scultura del Cerf de Toros, passeggiate in questa vera e propria cornice verde lungo le rive dell’Isère. Storia, botanica e leggende fanno parte di questa passeggiata nel Bois des Naix.

Espanol :

Desde el cenotafio de Delay d’Agier, benefactor de Bourg-de-Péage, hasta la escultura del Cerf de Toros, pasee por este auténtico paraje verde a orillas del Isère. Historia, botánica y leyendas forman parte de este paseo por el Bois des Naix.

