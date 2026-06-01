Visite nature: l’Isle sauvage, parc d’isle, Saint-Quentin
Visite nature: l’Isle sauvage, parc d’isle, Saint-Quentin dimanche 7 juin 2026.
Visite nature: l’Isle sauvage Dimanche 7 juin, 10h30 parc d’isle Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Les médiateurs du Parc d’Isle vous font visiter 3 sites emblématiques de l’Agglo : l’Isle Sauvage du Parc d’Isle, le Marais d’Isle, et les sources de la Somme.
L’occasion de découvrir, autour de notre thématique des « Zones humides d’ici et d’ailleurs » un patrimoine remarquable au coeur de notre territoire.
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Les médiateurs du Parc d’Isle vous font visiter 3 sites emblématiques de l’Agglo : l’Isle
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