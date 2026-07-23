Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne Château La Branne Bégadan

Informations pratiques

Bégadan

Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne

Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan Gironde

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 13:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Château La Branne organise une visite 3 en 1 avec 3 activités proposées en 1 seul lieu une découverte de la zone humide, une balade dans les vignes et une dégustation gourmande.

La visite en extérieur sera commentée par un animateur nature, à la découverte d’une ancienne gravière renaturée avec de nombreuses espèces d’oiseaux.

Ensuite, parcours à travers les vignes pour une sensibilisation autour de l’environnement.

Et pour finir, dégustation gourmande avec un verre de vin du domaine, accompagné de charcuterie et fromage de brebis.

Sur réservation. .

Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 21 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne

L’événement Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne Bégadan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Médoc-Vignoble