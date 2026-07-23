Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne Château La Branne Bégadan
samedi 1 août 2026 · Château La Branne · Bégadan
Informations pratiques
Bégadan
Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne
Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan Gironde
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 13:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-21
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Château La Branne organise une visite 3 en 1 avec 3 activités proposées en 1 seul lieu une découverte de la zone humide, une balade dans les vignes et une dégustation gourmande.
La visite en extérieur sera commentée par un animateur nature, à la découverte d’une ancienne gravière renaturée avec de nombreuses espèces d’oiseaux.
Ensuite, parcours à travers les vignes pour une sensibilisation autour de l’environnement.
Et pour finir, dégustation gourmande avec un verre de vin du domaine, accompagné de charcuterie et fromage de brebis.
Sur réservation. .
Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 21 05
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English : Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne
L’événement Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne Bégadan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Médoc-Vignoble