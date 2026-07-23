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Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne Château La Branne Bégadan

samedi 1 août 2026 · Château La Branne · Bégadan

Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne Château La Branne Bégadan

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château La Branne
Adresse
2 Route de la Peyrère
Ville
33340 Bégadan
Département
Gironde
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Bégadan

Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne

Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan Gironde

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 13:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Château La Branne organise une visite 3 en 1 avec 3 activités proposées en 1 seul lieu une découverte de la zone humide, une balade dans les vignes et une dégustation gourmande.
La visite en extérieur sera commentée par un animateur nature, à la découverte d’une ancienne gravière renaturée avec de nombreuses espèces d’oiseaux.
Ensuite, parcours à travers les vignes pour une sensibilisation autour de l’environnement.
Et pour finir, dégustation gourmande avec un verre de vin du domaine, accompagné de charcuterie et fromage de brebis.
Sur réservation.   .

Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 21 05 

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English : Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne

L’événement Visite nature, vignoble et gourmande au Château La Branne Bégadan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Médoc-Vignoble