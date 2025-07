[Visite] Navires, corsaires et récits dieppois Dieppe

[Visite] Navires, corsaires et récits dieppois

RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-07-12 17:00:00

2025-07-12

Au cours de leur histoire, les Dieppois ont connu bien des péripéties destruction de leur ville par une flotte anglo-hollandaise, tempêtes, arrivée de revenants à bord d’un navire noir de la poupe à la proue… venez découvrir la petite et la grande histoire de Dieppe, ville de pêcheurs, de navigateurs et de corsaires intrépides !

Ces visites sont proposées dans le cadre du Festival Mer et Mondes Fantastiques se tenant au Château, et seront gratuites pour l’occasion.

RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

English : [Visite] Navires, corsaires et récits dieppois

In the course of their history, the people of Dieppe have experienced many adventures: the destruction of their town by an Anglo-Dutch fleet, storms, the arrival of ghosts aboard a ship that was black from stern to bow? come and discover the history of Dieppe, a town of fishermen, sailors and intrepid privateers!

These tours are offered as part of the Festival Mer et Mondes Fantastiques held at the Château, and are free of charge for the occasion.

German :

Im Laufe ihrer Geschichte haben die Diepper viel erlebt: Die Zerstörung ihrer Stadt durch eine anglo-holländische Flotte, Stürme, die Ankunft von Geistern an Bord eines vom Heck bis zum Bug schwarzen Schiffes… Entdecken Sie die kleine und große Geschichte von Dieppe, der Stadt der Fischer, Seefahrer und furchtlosen Korsaren!

Diese Führungen werden im Rahmen des Festivals « Mer et Mondes Fantastiques » angeboten, das im Schloss stattfindet, und sind kostenlos.

Italiano :

Nel corso della loro storia, gli abitanti di Dieppe hanno vissuto molte avventure: la distruzione della loro città da parte di una flotta anglo-olandese, le tempeste, l’arrivo di fantasmi a bordo di una nave nera da cima a fondo? Venite a scoprire la storia di Dieppe, una città di pescatori, marinai e intrepidi corsari!

Queste visite sono proposte nell’ambito del Festival del Mare e dei Mondi Fantastici che si tiene allo Château e saranno gratuite per l’occasione.

Espanol :

A lo largo de su historia, los habitantes de Dieppe han vivido muchas aventuras: la destrucción de su ciudad por una flota anglo-holandesa, tormentas, la llegada de fantasmas a bordo de un barco negro de proa a popa… ¡Venga a descubrir la historia de Dieppe, ciudad de pescadores, marineros e intrépidos corsarios!

Estas visitas se proponen en el marco del Festival del Mar y los Mundos Fantásticos que se celebra en el Castillo, y serán gratuitas para la ocasión.

