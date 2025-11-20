Visite NLMK Strasbourg Centre de Strasbourg Eckbolsheim
Visite NLMK Strasbourg Centre de Strasbourg Eckbolsheim jeudi 20 novembre 2025.
Visite NLMK Strasbourg Jeudi 20 novembre, 09h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00
NLMK Strasbourg est un site français où s’exercent les activités du Groupe en matière d’aciers revêtus, pour l’Europe. L’entreprise fabrique des aciers galvanisés à chaud et prépeints,commercialisés sous forme de bobines, feuilles (ou tôles planes) et bandes refendues à destination de l’industrie automobile (fabricants et sous-traitants), la construction, l’industrie générale, les fabricants de mobilier métallique, entre autres. Les capacités de production du site sont de 400 000 tonnes d’acier galvanisé à chaud et de 120 000 tonnes d’acier prépeint.
Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « frederique.dirian@uimm-alsace.fr »}]
Visite des ateliers et découverte des métiers industriels