Visite NLMK Strasbourg Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite NLMK Strasbourg Jeudi 20 novembre, 09h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

NLMK Strasbourg est un site français où s’exercent les activités du Groupe en matière d’aciers revêtus, pour l’Europe. L’entreprise fabrique des aciers galvanisés à chaud et prépeints,commercialisés sous forme de bobines, feuilles (ou tôles planes) et bandes refendues à destination de l’industrie automobile (fabricants et sous-traitants), la construction, l’industrie générale, les fabricants de mobilier métallique, entre autres. Les capacités de production du site sont de 400 000 tonnes d’acier galvanisé à chaud et de 120 000 tonnes d’acier prépeint.

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

Visite des ateliers et découverte des métiers industriels