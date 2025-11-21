Visite nocture gourmande du château de Le Vignau Le Vignau
Le Vignau Landes
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Accompagnés des propriétaires du château vous pourrez découvrir ce château qui laissé à l’abandon pendant des années cherche à retrouver de sa splendeur perdue. Visite nocturne ponctuée de moments de convivialité avec un apéritif dinatoire à la frontale et aux chandelles. .
Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 15 29 chateaulevignau@orange.fr
