Visite Nocturme Conservation aux Grottes de Gargas Aventignan
Visite Nocturme Conservation
aux Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 20:30:00
fin : 2025-12-27 23:00:00
Date(s) :
2025-12-27
Partez à la découverte du bestiaire des grottes de Gargas. Animaux gravés ou peints sur les parois, ils ont été mangés par les gravettiens, ils ont vécu ou vivent encore dans la grotte…
• Réservation obligatoire au 05.62.98.81.50.
• 1h30 de visite limité à 20 personnes.
• Les enfants sont admis dans les visites nocturnes à partir de 8 ans.
English :
Discover the bestiary of the Gargas caves. Animals engraved or painted on the walls, they were eaten by the Gravettians, they lived or still live in the cave?
? Booking essential on 05.62.98.81.50.
? 1h30 visit ? limited to 20 people.
? Children aged 8 and over are welcome on night tours.
German :
Entdecken Sie das Bestiarium der Höhlen von Gargas. Sie wurden von den Gravettisten gegessen, lebten oder leben noch in der Höhle?
? Reservierung erforderlich unter 05.62.98.81.50.
? 1,5 Stunden Besichtigung ? auf 20 Personen beschränkt.
? Kinder dürfen ab 8 Jahren an den nächtlichen Führungen teilnehmen.
Italiano :
Scoprite il bestiario delle grotte del Gargas. Gli animali incisi o dipinti sulle pareti, sono stati mangiati dai Gravettiani, hanno vissuto o vivono ancora nella grotta?
? Prenotazione obbligatoria al numero 05.62.98.81.50.
visita di 1h30, limitata a 20 persone.
? I bambini a partire dagli 8 anni sono ammessi alle visite notturne.
Espanol :
Descubra el bestiario de las cuevas de Gargas. Animales grabados o pintados en las paredes, fueron devorados por los Gravettianos, ¿vivieron o aún viven en la cueva?
? Imprescindible reservar en el 05.62.98.81.50.
visita de 1h30 limitada a 20 personas.
? Se admiten niños a partir de 8 años en las visitas nocturnas.
