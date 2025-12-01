Visite Nocturme Conservation aux Grottes de Gargas Aventignan

Visite Nocturme Conservation

Partez à la découverte du bestiaire des grottes de Gargas. Animaux gravés ou peints sur les parois, ils ont été mangés par les gravettiens, ils ont vécu ou vivent encore dans la grotte…

• Réservation obligatoire au 05.62.98.81.50.

• 1h30 de visite limité à 20 personnes.

• Les enfants sont admis dans les visites nocturnes à partir de 8 ans.

English :

Discover the bestiary of the Gargas caves. Animals engraved or painted on the walls, they were eaten by the Gravettians, they lived or still live in the cave?

? Booking essential on 05.62.98.81.50.

? 1h30 visit ? limited to 20 people.

? Children aged 8 and over are welcome on night tours.

German :

Entdecken Sie das Bestiarium der Höhlen von Gargas. Sie wurden von den Gravettisten gegessen, lebten oder leben noch in der Höhle?

? Reservierung erforderlich unter 05.62.98.81.50.

? 1,5 Stunden Besichtigung ? auf 20 Personen beschränkt.

? Kinder dürfen ab 8 Jahren an den nächtlichen Führungen teilnehmen.

Italiano :

Scoprite il bestiario delle grotte del Gargas. Gli animali incisi o dipinti sulle pareti, sono stati mangiati dai Gravettiani, hanno vissuto o vivono ancora nella grotta?

? Prenotazione obbligatoria al numero 05.62.98.81.50.

visita di 1h30, limitata a 20 persone.

? I bambini a partire dagli 8 anni sono ammessi alle visite notturne.

Espanol :

Descubra el bestiario de las cuevas de Gargas. Animales grabados o pintados en las paredes, fueron devorados por los Gravettianos, ¿vivieron o aún viven en la cueva?

? Imprescindible reservar en el 05.62.98.81.50.

visita de 1h30 limitada a 20 personas.

? Se admiten niños a partir de 8 años en las visitas nocturnas.

