Visite nocturne, à la bougie, de l’église de Grangues, L’Église, Grangues

Visite nocturne, à la bougie, de l’église de Grangues Samedi 30 mai, 19h00 L’Église Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

L’église de Grangues sera exceptionnellement ouverte le samedi 30 mai 2026 de 19H00 à 22H00.

Visites, à la bougie, libres ou guidées par les bénévoles de l’Association Pour la Sauvegarde de l’Eglise de Grangues, à la découverte des éléments remarquables de cette charmante église des XII et XIII° siècles : litre funéraire, retable du XVIII°, clocher « peigne », etc…

Participation libre aux frais d’ouverture et d’entretien de l’église.

Source Saint Roch (présumée guérisseuse de la coqueluche et de maladies de peau) au pied de l’église.

L’Église L’ÉglisePas de descriptionGRANGUES Grangues 14160 Calvados Normandie

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