Visite nocturne à la lampe torche Colmar

Vivez une expérience artistique hors du commun au Musée Unterlinden à Colmar. À la lueur d’une lampe torche, découvrez ses collections sous un éclairage totalement inédit !

Plongez dans une expérience unique où les œuvres d’art et les collections prennent vie dans une ambiance obscure. Accompagnés d’une médiatrice, explorez les salles et galeries du musée éclairées uniquement par la lumière des lampes torches. Chaque détail, chaque relief, chaque ombre devient une découverte fascinante, transformant votre regard sur l’art et l’histoire.

Ce moment intime et immersif est idéal pour les amateurs d’art en quête d’émotions nouvelles ou pour les curieux souhaitant redécouvrir l’histoire et la culture autrement. Que vous soyez en quête d’une sortie originale entre amis, d’un moment complice en famille, ou d’une parenthèse artistique en duo ou en solo, cette visite nocturne promet des souvenirs inoubliables. Un moment suspendu dans le temps, où le silence du musée, entrecoupé par le murmure du guide, accentue l’exclusivité de cette visite.

Laissez-vous surprendre par l’art dans l’obscurité ! Réservez dès maintenant votre place pour cette immersion unique au cœur des trésors du Musée Unterlinden. .

