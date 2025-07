Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord

Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme

Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord Dordogne

Début : 2025-07-21 21:30:00

2025-07-21

Sur réservation (places limitées). Rendez-vous à 21h15 devant l’Abbaye pour un départ avec le guide à 21h30.

Tarif plein 9,50 euros.

Tarif réduit 7 euros.

Découvrez en accès privilégié et nocturne l’Abbaye de Brantôme ! Cette visite vous emmènera, accompagnés de notre guide, au travers des vestiges du cloître, de l’église abbatiale Saint-Pierre et Saint-Sicaire et dans la célèbre Grotte du Jugement Dernier.

Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 abbaye@perigord-dronne-belle.fr

English : Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme

Reservations required (places are limited). Meet at 9:15pm in front of the Abbey for departure with guide at 9:30pm.

Full price: 9.50 euros.

Reduced rate: 7 euros.

German : Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme

Mit Reservierung (begrenzte Plätze). Treffpunkt um 21.15 Uhr vor der Abtei, Abfahrt mit dem Führer um 21.30 Uhr.

Voller Tarif: 9,50 Euro.

Ermäßigter Tarif: 7 Euro.

Italiano :

Prenotazione obbligatoria (i posti sono limitati). Ritrovo alle 21.15 davanti all’Abbazia per partire con la guida alle 21.30.

Prezzo intero: 9,50 euro.

Prezzo ridotto: 7 euro.

Espanol : Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme

Reserva obligatoria (las plazas son limitadas). Cita a las 21.15 h delante de la Abadía para salir con el guía a las 21.30 h.

Tarifa completa: 9,50 euros.

Precio reducido: 7 euros.

