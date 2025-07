Visite nocturne à l’abbaye de Maillezais Maillezais

Visite nocturne à l’abbaye de Maillezais Maillezais vendredi 18 juillet 2025.

Visite nocturne à l’abbaye de Maillezais

Rue de l’Abbaye Maillezais Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 21:30:00

fin : 2025-08-01 23:30:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01

L’abbaye dans tous les sens ! Visite guidée de l’abbaye de Maillezais à la tombée de la nuit.

Le Département de la Vendée vous invite à suivre une visite guidée inédite de l’abbaye de Maillezais à la tombée de la nuit. Sous les étoiles, mille ans vous contemplent…Pas à pas offrez-vous une parenthèse hors du temps, éveillez vos sens, et repartez enrichis de nouvelles émotions.

– Durée de l’animation : 1h30

– réservation obligatoire au 02 51 53 66 80

– ouverture de la billetterie à 21h ( se présenter à l’accueil de l’abbaye au moins 15 minutes avant le début de l’animation) .

Rue de l’Abbaye Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 80 abbaye.maillezais@vendee.fr

English :

The abbey from every angle! Guided tour of Maillezais Abbey at dusk.

German :

Die Abtei mit allen Sinnen erleben! Geführte Tour durch die Abtei von Maillezais bei Einbruch der Dunkelheit.

Italiano :

L’abbazia da ogni angolazione! Visita guidata dell’Abbazia di Maillezais al tramonto.

Espanol :

La abadía desde todos los ángulos Visita guiada a la abadía de Maillezais al atardecer.

