Visite nocturne à l’Abbaye de Mortemer Lisors

Visite nocturne à l’Abbaye de Mortemer

D715 Lisors Eure

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13 23:30:00

2025-09-13

Nouvelle nocturne à Mortemer:

Visite aux chandelles de l’abbaye le samedi 13 septemnre.

Venez découvrir l’Abbaye de Mortemer de nuit.

Visitez le palais abbatial avec son ambiance chaleureuse éclairée aux chandelles, puis descendez vers les ténèbres en allant dans le Musée des légendes et des fantômes où vous découvrirez l’évocation des moines assassinés, la femme louve appelée Garache, la dame blanche… Equipés de lampes torches que vous ne devrez pas oublier d’amener, vous pourrez partir à la recherche de la dame blanche dans les ruines de l’église et les 12 hectares de parc. Frissons garantis

Visite nocturne le samedi 13 septembre de 20h30 à 23h30

8,50€ pour les adultes 6,50€ pour les enfants

Abbaye de Mortemer 27440 Lisors

N’oubliez pas vos lampes torches

Renseignements:

Tel: 06.71.75.48.84

Web: www.abbaye-de-mortemer.fr .

D715 Lisors 27440 Eure Normandie +33 2 32 49 54 37 mortemer@orange.fr

