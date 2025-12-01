Une visite immersive de l’exposition Voir la mer réalisée par nos médiatrices culturelles lors de laquelle vous découvrirez les œuvres proposées et, en écho à chacune d’elles, les grands enjeux sociétaux liés à la thématique de la mer et à notre rapport à elle.

Retrouvez toutes les visites guidées de l’expo : tout-petits, familles, adultes, gustatives, contées, musicales sur la page programmation

L’exposition se visite aussi gratuitement et sans inscription du lundi au samedi en dehors des visites guidées.

Profitez d’une visite guidée nocturne de l’expo pour les adultes, accompagnée d’une de nos médiatrices culturelles !

Du jeudi 18 décembre 2025 au jeudi 11 juin 2026 :

jeudi

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/visite-nocturne-adultes-de-lexpo-voir-la-mer/