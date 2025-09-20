Visite nocturne au Château de Fayolle Route du château Tocane-Saint-Apre
Visite nocturne entre 19h et 22h
Découvrez le Château de Fayolle comme vous ne l’avez jamais vu !
Laissez-vous gagner par la poésie des multiples pièces du château plongées dans la pénombre et contemplez le ciel étoilé qui illumine la coulée verte.
Tarifs 10 € 8,50 € 6 €
Sans réservation
Château de Fayolle 05 53 90 45 74 .
Route du château Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
English : Visite nocturne au Château de Fayolle
Night tour from 7 to 10 p.m
Discover Château de Fayolle as you’ve never seen it before!
Let yourself be captivated by the poetry of the castle’s many rooms plunged into half-light, and contemplate the starry sky illuminating the green corridor.
Admission: 10 ? 8,50 ? 6 ?
Without reservation
German : Visite nocturne au Château de Fayolle
Nächtlicher Rundgang zwischen 19 und 22 Uhr
Entdecken Sie das Château de Fayolle, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben!
Lassen Sie sich von der Poesie der vielen in Halbdunkel getauchten Räume des Schlosses anstecken und betrachten Sie den Sternenhimmel, der die Coulée verte erleuchtet.
Eintrittspreise: 10 ? 8,50 ? 6 ?
Ohne Reservierung
Italiano :
Visita serale tra le 19.00 e le 22.00
Scoprite il Castello di Fayolle come non l’avete mai visto prima!
Lasciatevi affascinare dalla poesia delle numerose sale del castello immerse nella penombra e contemplate il cielo stellato che illumina il corridoio verde.
Ingresso: 10 ? 8,50 ? 6 ?
Senza prenotazione
Espanol : Visite nocturne au Château de Fayolle
Visita nocturna entre las 19.00 y las 22.00 horas
Descubra el castillo de Fayolle como nunca antes lo había visto
Déjese cautivar por la poesía de las numerosas salas del castillo sumidas en la penumbra y contemple el cielo estrellado iluminando el corredor verde.
Entrada: 10 ? 8,50 ? 6 ?
Sin reserva
