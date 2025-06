Visite nocturne au crépuscule du Clos d’entre les murs Parnay 11 juillet 2025 20:00

Maine-et-Loire

Visite nocturne au crépuscule du Clos d’entre les murs 22 route de Saumur Parnay Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 20:00:00

fin : 2025-08-08 23:00:00

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

2025-09-05

2025-09-12

À la tombée du jour, vous découvrirez l’incroyable atmosphère qui règne dans notre domaine chargé d’Histoire. À la lueur des flambeaux, vous serez envoûté par l’ambiance unique du Clos d’entre les murs quand tombe la nuit.

Cette prestation comprend la visite commentée, ainsi qu’une dégustation dînatoire de 4 cuvées du Domaine. Vous serez guidés tout au long de cette soirée et découvrir l’histoire du Château de Parnay, de son illustre fondateur Antoine Cristal, ses nombreuses innovations, ainsi que son chef-d’œuvre le Clos d’entre les murs.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 11 juillet 2025 de 20h30 à 23h30.

Vendredi 18 juillet 2025 de 20h30 à 23h30.

Vendredi 25 juillet 2025 de 20h30 à 23h30.

Vendredi 1er août 2025 de 20h à 23h.

Vendredi 8 août 2025 de 20h à 23h.

Vendredi 15 août 2025 de 20h à 23h.

Vendredi 22 août 2025 de 19h30 à 22h30.

Vendredi 29 août 2025 de 19h30 à 22h30.

Vendredi 5 septembre 2025 de 19h à 22h.

Vendredi 12 septembre 2025 de 19h à 22h. .

22 route de Saumur

Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 84 85 contact@chateaudeparnay.fr

English :

As night falls, you’ll discover the incredible atmosphere of our historic estate. By the light of the torches, you will be enchanted by the unique atmosphere of the Clos d?entre les murs as night falls.

German :

Bei Einbruch der Dunkelheit können Sie die unglaubliche Atmosphäre unseres geschichtsträchtigen Anwesens entdecken. Im Schein der Fackeln werden Sie von der einzigartigen Atmosphäre des Clos d’entre les murs verzaubert, wenn die Nacht hereinbricht.

Italiano :

Al calar della notte, scoprirete l’incredibile atmosfera della nostra tenuta storica. Alla luce delle torce, al calar della sera sarete incantati dall’atmosfera unica del Clos d’entre les murs.

Espanol :

Al caer la noche, descubrirá el increíble ambiente de nuestra histórica finca. A la luz de las antorchas, quedará encantado por el ambiente único del Clos d’entre les murs al caer la noche.

L’événement Visite nocturne au crépuscule du Clos d’entre les murs Parnay a été mis à jour le 2025-06-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME