Visite nocturne au jardin de Jardine Jardin pédaogique de Jardine La Chapelle-sur-Erdre vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 21:00 – 22:00

Gratuit : non Gratuit. Prix libre (à partir de 5€) 1er temps de 17 h à 21 h : Visite et repas partagé. Gratuit.2e temps de 21 h à 22 h : Animation nocturne. Prix libre et conscient (à partir de 5 €). Inscription obligatoire ICI. En famille, Etudiant, Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) d’Écopôle – le réseau de l’environnement, partez à la découverte du jardin pédagogique de l’association Jardine. 1er temps de 17 h à 21 h : Visite et repas partagé. Venez explorer le jardin pédagogique à la tombée du jour, partager un repas partagé et échanger sur les secrets de la faune nocturne (chacun apporte son repas pour le repas partagé). Gratuit.2e temps de 21 h à 22 h : Animation nocturne. Partez ensuite à l’aventure avec une lampe, à la recherche des animaux qui prennent vie dans l’obscurité et à l’écoute des sons dans le bois. Prix libre et conscient (à partir de 5 €). Public de 7 ans minimum. Inscription obligatoire ICI.

0240485454 https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/visite-et-atelier-jardine