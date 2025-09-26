Visite nocturne au jardin de Jardine Jardin pédaogique de Jardine La Chapelle-sur-Erdre

Visite nocturne au jardin de Jardine Jardin pédaogique de Jardine La Chapelle-sur-Erdre vendredi 26 septembre 2025.

Gratuit. Prix libre (à partir de 5€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-26T17:00:00 – 2025-09-26T21:00:00

Fin : 2025-09-26T21:00:00 – 2025-09-26T22:00:00

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) d’Écopôle – le réseau de l’environnement, partez à la découverte du jardin pédagogique de l’association Jardine.

1er temps de 17 h à 21 h : Visite et repas partagé . Venez explorer le jardin pédagogique à la tombée du jour, partager un repas partagé et échanger sur les secrets de la faune nocturne (chacun apporte son repas pour le repas partagé). Gratuit.

. Venez explorer le jardin pédagogique à la tombée du jour, partager un repas partagé et échanger sur les secrets de la faune nocturne (chacun apporte son repas pour le repas partagé). Gratuit. 2e temps de 21 h à 22 h : Animation nocturne. Partez ensuite à l’aventure avec une lampe, à la recherche des animaux qui prennent vie dans l’obscurité et à l’écoute des sons dans le bois. Prix libre et conscient (à partir de 5 €).

Public de 7 ans minimum. Inscription obligatoire ICI.

