Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq Gaujacq
Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq Gaujacq lundi 24 août 2026.
Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq
Château de Gaujacq Gaujacq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Profitez d’un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis, cet édifice tout à fait remarquable qu’est le Château de Gaujacq, classé Monument Historique.
Visite et illuminations du Château, costumes d’époques.
Profitez d’un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis, cet édifice tout à fait remarquable qu’est le Château de Gaujacq, classé Monument Historique.
Sur réservation. .
Château de Gaujacq Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 01 01
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English : Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq
Take advantage of a privileged moment to discover or rediscover, with family or friends, this remarkable building that is the Château de Gaujacq, classified as a historical monument.
L’événement Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq Gaujacq a été mis à jour le 2026-03-17 par Landes Chalosse