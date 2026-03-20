Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq

Château de Gaujacq Gaujacq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Profitez d’un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis, cet édifice tout à fait remarquable qu’est le Château de Gaujacq, classé Monument Historique.

Visite et illuminations du Château, costumes d’époques.

Profitez d’un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis, cet édifice tout à fait remarquable qu’est le Château de Gaujacq, classé Monument Historique.

Sur réservation. .

Château de Gaujacq Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 01 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq

Take advantage of a privileged moment to discover or rediscover, with family or friends, this remarkable building that is the Château de Gaujacq, classified as a historical monument.

L’événement Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq Gaujacq a été mis à jour le 2026-03-17 par Landes Chalosse