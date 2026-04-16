Visite nocturne aux flambeaux Citadelle Montmédy

Montmédy

Visite nocturne aux flambeaux

Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Tous les vendredis soirs à 21h, muni d’une torche ou d’une lanterne (pour les plus petits), c’est dans une ambiance bien différente que vous pourrez découvrir la Citadelle

Renseignements et réservation 03 29 80 15 90

tourisme@ardennemeuse.fr

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Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 15 90 tourisme@ardennemeuse.fr

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English :

Every Friday evening at 9pm, armed with a torch or lantern (for the little ones), you can discover the Citadelle in a very different atmosphere

Information and booking 03 29 80 15 90

tourisme@ardennemeuse.fr

L’événement Visite nocturne aux flambeaux Montmédy a été mis à jour le 2026-04-16 par ARDENNE-MEUSE