Visite nocturne Beaugency secrète Beaugency

Visite nocturne Beaugency secrète Beaugency samedi 20 septembre 2025.

Visite nocturne Beaugency secrète

Place du Petit Marché Beaugency Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20 21:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez Beaugency à la nuit tombée avec cette visite nocturne !

À la tombée de la nuit, la ville de Beaugency dévoile une autre facette… Laissez-vous guider à la lueur des lanternes pour une déambulation nocturne au cœur de la cité médiévale.

Entre ruelles sombres et monuments silencieux, légendes, faits divers et mystères du passé ressurgissent pour une visite pleine de curiosités et de frissons.

Durée 1h30 Visite recommandée à partir de 15 ans 10 .

Place du Petit Marché Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

English :

Discover Beaugency at nightfall with this nocturnal tour!

German :

Entdecken Sie Beaugency bei Einbruch der Dunkelheit mit dieser nächtlichen Tour!

Italiano :

Scoprite Beaugency al calar del sole con questo tour notturno!

Espanol :

Descubra Beaugency al anochecer con esta visita nocturna

L’événement Visite nocturne Beaugency secrète Beaugency a été mis à jour le 2025-09-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE