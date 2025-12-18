Visite nocturne Château-Renard
Visite nocturne Château-Renard vendredi 23 janvier 2026.
Visite nocturne
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Gratuit
Début : 2026-01-23 17:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Partez à la découverte de Château-Renard, lors d’une visite commentée nocturne, avec votre lampe à la main. Une manière originale d’explorer le village, ses rues et ses histoires, dans une ambiance unique. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 officedetourisme@3cbo.fr
English :
Discover Château-Renard on a guided tour by night, with your torch in hand.
