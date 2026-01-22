Visite nocturne Collonges-la-Rouge en hiver

RDV devant la Mairie Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

En ces après-midi d’hiver, Mme de Vassinhac vous invite à découvrir Collonges-la-Rouge en sa compagnie. De ruelles en ruelles, elle emmènera petits et grands à la découverte de l’histoire et des légendes de ce village aux façades couleur rubis.

Infos pratiques Rdv devant l’Office de Tourisme de Collonges-la-Rouge

Se présenter 15 min avant l’horaire de départ

Réservation obligatoire .

RDV devant la Mairie Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00 info@vallee-dordogne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite nocturne Collonges-la-Rouge en hiver Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-01-20 par Corrèze Tourisme