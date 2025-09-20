Visite nocturne confidentielle aux chandelles et récital romantique de la cantatrice Agathe Zenier Château de Landonvillers Courcelles-Chaussy

Visite nocturne confidentielle aux chandelles et récital romantique de la cantatrice Agathe Zenier Samedi 20 septembre, 20h00 Château de Landonvillers Moselle

Réservation obligatoire ! Mail : vogel.chateau@free.fr . Tarif : Adultes : 15 € – Moins de 18 ans : 10 €. Paiement en espèces ou par chèque le soir. Cartes non acceptées. Rendez-vous devant la grille au plus tard à 19h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Découvrez le château la nuit : évoluez à travers les salles, la chapelle, le musée et les couloirs mystérieux à la lueur des chandelles.

Après la visite, laissez-vous enchanter par la merveilleuse voix de la cantatrice internationale Agathe Zenier. Elle sera accompagnée au piano et à l’orgue par Philippe Delacour, concertiste de renom et directeur artistique du festival Orgues sans frontières.

Important : la visite comprend de nombreuses marches d’escalier !

Si vous avez des difficultés à marcher, vous pourrez néanmoins assister au concert.

Parking dans la propiété, en fonction des places disponibles.

Sous le règne de l'empereur Guillaume II, l'ancienne demeure seigneuriale du XVIᵉ siècle fut entièrement réaménagée, au XIXᵉ siècle, dans l'esprit romantique des châteaux de légende. Une aile y fut ajoutée en 1903 par le célèbre architecte berlinois Bodo Ebhardt, reconstructeur du Haut-Kœnigsbourg. Ce véritable château de conte de fées est unique en France et offre, par sa silhouette si particulière, un dépaysement total à seulement 15 minutes de Metz. Le vaste parc, écrin de verdure entouré d'arbres centenaires, est à votre disposition durant la belle saison pour le repos, le retour sur soi et le contact avec la nature.

Ce monument historique privé, inscrit au titre des Monuments historiques, abrite également le premier musée français d’icônes antiques, du XVe au XXe siècle, ainsi qu’une galerie ouverte aux collectionneurs du monde entier. Les somptueuses salles accueillent régulièrement des conférences, des séminaires, des expositions, ainsi que des concerts de musique classique et du monde.

© Château de Landonvillers/Zenier