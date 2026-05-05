Visite nocturne, danse et géants, Centre historique minier, Lewarde

Visite nocturne, danse et géants Samedi 23 mai, 19h00 Centre historique minier Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Centre Historique Minier vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle en compagnie de Léon et de ses amis géants.

Portée par la musique de l’Harmonie des Mineurs de Lallaing, la fête bat son plein entre déambulations, rigodons et grand flashmob participatif, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au fil de la soirée, le circuit minier et les bâtiments se parent de lumière et révèlent toute leur majesté. Les bâches du chantier de restauration du puits n°2 et de son chevalement deviennent le théâtre de projections d’images d’archives, offrant un regard exceptionnel sur l’histoire et le patrimoine du site.

Pour prolonger ce moment de partage, le restaurant Le Briquet propose une petite restauration en continu tout au long de la soirée.

De 19h à minuit. Accès libre et gratuit à l’ensemble du site, des expositions et des activités.

Centre historique minier Rue d’Erchin, 59287 Lewarde, Nord, Hauts-de-France, France Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France 03 27 95 82 82 http://www.chm-lewarde.com http://fr-fr.facebook.com/pages/Centre-Historique-Minier/202357783142697 Installé sur une ancienne fosse, le plus grand musée de la mine en France vous propose une visite guidée dans les 450 mètres de galeries où vous pénétrerez dans les chantiers d’extraction du charbon. Le médiateur culturel met les machines en fonctionnement pour recréer l’ambiance du fond. À la surface, les expositions permanentes –le bureau comptable, l’estaminet, l’écurie…– et temporaires complètent votre découverte.

© Centre historique minier

Nuit européenne des musées

©Centre Historique Minier