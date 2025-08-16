Visite nocturne de Blangy-le-Château Blangy-le-Château

Eglise Notre-Dame des Vallons Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Début : 2025-08-16 23:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Église avec les Frères de Charité et déambulation aux torchères dans le village

Visite de l’église Notre Dame avec les Frères de Charité et déambulation aux torchères dans le village. Découverte touristique avec l’Office de Tourisme.

Torchère en vente 2 €

Cinéma de plein air aux vestiges du Château, projection du film « Un p’tit truc en plus » (pévoyez de quoi vous asseoir et des couvertures). .

Eglise Notre-Dame des Vallons Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

English : Visite nocturne de Blangy-le-Château

Church with the Brothers of Charity and torchlight procession through the village

German : Visite nocturne de Blangy-le-Château

Kirche mit den Barmherzigen Brüdern und Fackelumzug durch das Dorf

Italiano :

Chiesa con i Fratelli della Carità e fiaccolata attraverso il villaggio

Espanol :

Iglesia con los Hermanos de la Caridad y procesión de antorchas por el pueblo

