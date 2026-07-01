Visite nocturne de Guîtres Port de Guîtres, devant le ponton Guîtres

Informations pratiques

Guîtres

Visite nocturne de Guîtres

Port de Guîtres, devant le ponton 2 Rue Fontaine de l’Abbaye Guîtres Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-14

Percez les secrets de la majestueuse Abbatiale de Guîtres. Perchée sur son rocher dominant la vallée de l’Isle, vous découvrirez cette œuvre qui témoignage de la pureté romane. La façade ouest, typiquement saintongeaise, présente un porche monumental à trois arcades. Isabelle, guide conférencière vous présentera l’histoire du port, du puits et de la place Henri IV suivi des façades extérieures de l’abbatiale pour terminer à l’intérieur. .

Port de Guîtres, devant le ponton 2 Rue Fontaine de l’Abbaye Guîtres 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 15 04

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English : Visite nocturne de Guîtres

L’événement Visite nocturne de Guîtres Guîtres a été mis à jour le 2026-07-10 par OTI du Libournais