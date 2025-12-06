Visite nocturne de la crèche et concert de Noël Eschbach

Visite nocturne de la crèche et concert de Noël

Rue de Laubach Eschbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 21:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Visites guidées nocturnes de la crèche accompagnées par des illuminations et projections de photos des crèches réalisées depuis 2004. Concert de Noël avec le groupe vocal à capela MélodHin. Petite restauration.

Au travers de visites nocturnes, de 16h à 21h30, découvrez la crèche de l’église Saint-Martin, sur le sentier des crèches d’Alsace. Au cours des visites, apprenez en sur sa réalisation et les différentes techniques employées dans sa construction. Des illuminations et projections de photos des crèches réalisées depuis 2004 embelliront votre soirée.

Un concert de Noël en compagnie du groupe vocal à capela MélodHin animera l’église à partir de 19h30.

Un stand boissons, un brasero et de la musique de Noël vous permettront de passée une agréable soirée. 0 .

Rue de Laubach Eschbach 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 16 59 16 crecheandco.eschbach@gmail.com

English :

Night-time guided tours of the crib, accompanied by illuminations and projections of photos of cribs created since 2004. Christmas concert with vocal group MélodHin. Light refreshments.

German :

Nächtliche Führungen durch die Krippe, begleitet von Illuminationen und Projektionen von Fotos der seit 2004 erstellten Krippen. Weihnachtskonzert mit der A-cappela-Vokalgruppe MélodHin. Kleine Speisen und Getränke.

Italiano :

Visite guidate notturne al presepe, accompagnate da illuminazioni e proiezioni di foto di culle realizzate dal 2004. Concerto di Natale con il gruppo vocale MélodHin a capela. Rinfresco leggero.

Espanol :

Visitas nocturnas guiadas a la cuna, acompañadas de iluminaciones y proyecciones de fotos de cunas creadas desde 2004. Concierto de Navidad con el grupo vocal MélodHin a capela. Refrescos ligeros.

L’événement Visite nocturne de la crèche et concert de Noël Eschbach a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte