Visite nocturne de la place du clocher et des trois églises du hameau de Pieve Canari Canari Place du Clocher Marinca

Participation au chapeau si voulue destinée aux actions de restauration des batiments et des oeuvres présentées. La viste est limitée à une douzaine de personnes

Début : 2025-09-19T19:15:00 – 2025-09-19T21:30:00

La visite debute au coucher du soleil sur la place du clocher, avec la vue sur la mer .

Et se poursuit à pied à la lueur de lanternes dans les trois églises proches de cette place

Canari Place du Clocher Clocher Canari Marinca 20217 Haute-Corse Corse 0652047770 kanelate.canari@gmail.com 04 95 35 40 34 capcorse.tourisme@orange.fr Visite commentée des trois églises de Canari, Santa Maria Assunta (XII°), Santa Croce, église de confrérie du XVI°, San Francesco, église conventuelle (XVI°) Parking sur la place

Jean Michel Ambrosini