Visite nocturne de la ville de Jonzac Place du marché Jonzac 7 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Visite nocturne de la ville de Jonzac Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-15

2025-07-21

2025-08-18

Une visite accompagnée à la nuit tombée pour découvrir et admirer les monuments de la ville de Jonzac sous leurs habits de lumières colorées.

Départ depuis l’Office de Tourisme, sur réservation.

.

Place du marché Coeur de ville de Jonzac

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

A guided tour at nightfall to discover and admire the monuments of Jonzac in their colorful lights.

Departure from the Tourist Office, on reservation.

German :

Ein begleiteter Rundgang bei Einbruch der Dunkelheit, um die Sehenswürdigkeiten der Stadt Jonzac in ihrem bunten Lichterkleid zu entdecken und zu bewundern.

Abfahrt vom Fremdenverkehrsamt, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una visita guidata al calar del sole per scoprire e ammirare i monumenti di Jonzac in tutte le loro luci colorate.

Partenza dall’Ufficio del Turismo, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Una visita guiada al anochecer para descubrir y admirar los monumentos de Jonzac con todas sus luces de colores.

Salida desde la Oficina de Turismo, previa reserva.

L’événement Visite nocturne de la ville de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2025-06-25 par Offices de Tourisme de Jonzac