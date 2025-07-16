Visite nocturne de l’Abbaye de Montbenoit Abbaye de Montbenoît Montbenoît

Visite nocturne de l’Abbaye de Montbenoit

Abbaye de Montbenoît 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-23 17:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

2025-12-23 2025-12-30

A 17h.

Organisée par l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs.

Venez découvrir l’Abbaye en soirée l’église avec son chœur Renaissance, le cloître médiéval du XIIe siècle et le cachot. Visite du Musée de la République du Saugeais avant de terminer autour d’un moment convivial dans l’ancienne cuisine des moines.

8€ adulte, 4€ (12-18 ans), gratuit -12 ans.

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme avant le mercredi midi. .

Abbaye de Montbenoît 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 10 32 montbenoit.tourisme@destination-hautdoubs.com

