Visite nocturne de l’Aître

Aître Saint-Maclou Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-02-26 20:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

À la tombée de la nuit, partez à la découverte de l’Aître Saint-Maclou sous un autre jour… ou plutôt sous une autre lumière ! Suivez notre guide et explorez sculptures et détails cachés le célèbre crâne à triple face, la cloche de la cour, et même le fameux chat momifié.

Sur réservation .

Aître Saint-Maclou Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite nocturne de l’Aître

L’événement Visite nocturne de l’Aître Rouen a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Rouen tourisme