Visite nocturne de l’Aître Rouen jeudi 19 février 2026.
Aître Saint-Maclou Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-02-19 19:00:00
fin : 2026-02-26 20:00:00
2026-02-19 2026-02-26
À la tombée de la nuit, partez à la découverte de l’Aître Saint-Maclou sous un autre jour… ou plutôt sous une autre lumière ! Suivez notre guide et explorez sculptures et détails cachés le célèbre crâne à triple face, la cloche de la cour, et même le fameux chat momifié.
Sur réservation .
