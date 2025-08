Visite nocturne de l’église d’Anzy Le Bourg Anzy-le-Duc

Visite nocturne de l’église d’Anzy Le Bourg Anzy-le-Duc lundi 4 août 2025.

Visite nocturne de l’église d’Anzy

Le Bourg Eglise Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04 20:00:00

fin : 2025-10-27 21:30:00

Date(s) :

2025-08-04 2025-10-27

Le Pays d’Art et d’Histoire et l’Office de Tourisme vous proposent une visite nocturne de l’église. Après le coucher du soleil et muni d’une lampe torche votre guide vous fait découvrir le site comme vous ne l’avez jamais vu.

Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme, places limitées à 30 personnes. .

Le Bourg Eglise Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 39 06 ot.marcigny-semur@wanadoo.fr

English : Visite nocturne de l’église d’Anzy

German : Visite nocturne de l’église d’Anzy

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite nocturne de l’église d’Anzy Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2025-07-30 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III