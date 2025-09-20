Visite nocturne de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières

Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

2025-09-20 21:30:00

2025-09-20 23:30:00

2025-09-20

Visite guidée nocturne exceptionnelle de Montigny-le-Gannelon dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du 40e anniversaire de l’ouverture au public du château de Montigny. Visite du bourg, de l’église et visite du château de Montigny par les propriétaires.

Vivez une soirée unique, tout public. Le cheminement commencera au bord du Loir avant de monter dans l’ancien bourg fortifié pour admirer la Porte Roland et suivre la visite de l’église Saint Sauveur / Saint-Gilles du 16e siècle qui présente les reliques de Saint Félicité. Le parcours continuera ensuite avec la visite du château de Montigny par les propriétaires. Le château sera exceptionnellement illuminé ce soir-là.

Réservation auprès de Grand Châteaudun Tourisme (Office de Tourisme intercommunal).

Ouverture de la billetterie à l’entrée du plan d’eau des Tirelles à 20h30.

Premier départ à 21h00, second départ à 21h30. 25 .

Accueil à l’entrée du plan d’eau des Tirelles sur la D23 Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

English :

Exceptional night-time guided tour of Montigny-le-Gannelon as part of the European Heritage Days and the 40th anniversary of the opening of the Château de Montigny to the public. Visit the village, the church and the Château de Montigny with the owners.

German :

Außergewöhnliche Nachtführung durch Montigny-le-Gannelon im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals und des 40. Jahrestags der Öffnung des Schlosses Montigny für die Öffentlichkeit. Besichtigung des Marktfleckens, der Kirche und Besichtigung des Schlosses Montigny durch die Eigentümer.

Italiano :

Eccezionale visita guidata notturna di Montigny-le-Gannelon nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e del 40° anniversario dell’apertura al pubblico del Castello di Montigny. Visita del villaggio, della chiesa e del castello di Montigny con i proprietari.

Espanol :

Excepcional visita guiada nocturna de Montigny-le-Gannelon en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio y del 40 aniversario de la apertura al público del castillo de Montigny. Visite el pueblo, la iglesia y el castillo de Montigny con los propietarios.

